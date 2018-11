Wie funktioniert eine CO2-Steuer?

Die Steuer rechnet um, wie viel CO2 und andere Treibhausgase die Herstellung zum Beispiel eines Kilos Fleisch oder eines Liters Kraftstoff verursacht – und schlägt anteilig eine Steuer drauf.

In der kanadischen Provinz British Columbia gibt es seit 2008 so eine Steuer. Das Geld steckt die Regierung in Projekte zum Klimaschutz. Auch Schweden und Mexiko haben eine CO2-Steuer, in Deutschland wird die Idee zumindest diskutiert.