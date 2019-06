Beim Klimaschutz gibt es – glaubt man der CSU – aktuell nur zwei Möglichkeiten: Alles verbieten! Oder: Jemanden eine innovative Lösung finden lassen und derweil weiter Spaß haben!

So suggeriert es zumindest ein Tweet, den die CSU im Bundestag am Wochenende geteilt hat. Darin wirft sie den Grünen vor, nur in Verboten und Bevormundungen zu denken. So wuppe man aber den Klimaschutz nicht, sondern durch "Anreize":