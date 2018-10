Der neue Bericht des Uno-Klimarates hat offengelegt, dass in den nächsten zehn Jahren gravierende Änderungen in der Weltklimapolitik stattfinden müssen (bento), um die Erderwärmung so gering wie möglich zu halten. Doch der Klima- und Umweltschutz kommt in vielen Nationen noch immer zu kurz. Auch in Deutschland wurden im vergangenen Jahr erhebliche Fehler in der Klimapolitik gemacht.