Er sei so glücklich gewesen, er hätte beinahe weinen können, erzählt Julian Kratzer, 22. Der Schüler ist im Organisationsteam von Fridays For Future in Konstanz am Bodensee. Die Stadt hat am Donnerstag den Klimanotstand ausgerufen – als erste in Deutschland. Julian erlebte die Entscheidung im Rat mit. Auch einen Tag später muss er am Telefon noch etwas schlucken, als er erzählt, wie alle Fraktionsmitgleider gleichzeitig die Arme hoben.