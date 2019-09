Musik

Sechs Gründe, warum Festivals in der Stadt das Größte sind

Wer an Festivals denkt, der denkt an riesige Bühnen irgendwo in der Pampa, an Campingplätze, Food-Trucks und Matsch. Und wer schon mal wirklich bei einem solchen Festival war, dem zaubern diese Gedanken ein Lächeln auf die Lippen, weil: Es gibt halt einfach nichts Besseres!

Aber stimmt das wirklich? Gibt es WIRKLICH nichts Besseres? Wir meinen: doch. Noch ein ganz kleines bisschen besser als die typischen Festivals in der Natur sind nämlich Festivals in der Stadt. Festivals also, die mitten in einer Metropole stattfinden und sich dabei womöglich noch über Dutzende Spielstätten verteilen. Festivals, für die man kein Zelt mitbringen muss, weil man im schicken Hotel schläft. Festivals wie das Pitchfork Music Festival Paris, Iceland Airwaves oder – ganz aktuell – das Reeperbahn Festival in Hamburg. Über die geht wirklich gar nichts.