gespendet. Packt man all die Spenden in Lkw und reiht sie auf, wäre das ein Stau von Flensburg bis Innsbruck, erklärt Thomas Ahlmann. Er ist Sprecher von FairWertung e.V., einem Dachverband von gemeinnützigen Altkleidersammlungen in Deutschland.

Er hat uns erklärt, welche Wege ein gespendetes T-Shirt geht – und wie nachhaltig Klamottenspenden eigentlich sind. Mit ihm haben wir den Check gemacht: Wie spendet man am besten? In Sozialkaufhäusern, im Altkleider-Container oder im Einzelhandel, zum Beispiel bei H&M?

Direktabgabe in Sozialkaufhäusern

Wie funktionierts?

Eine Direktabgabe kannst du in einem Sozialkaufhaus machen. Die gibt es in jeder Stadt. Häufig werden sie von der Arbeiterwohlfahrt oder dem Roten Kreuz getragen. Immer seltener gibt es Kleiderkammern, aber auch sie nehmen Kleiderspenden an. Direktabgaben sind auch bei Secondhand-Läden wie Oxfam möglich.



Wie nachhaltig ist es?

Die meisten Sozialkaufhäuser achten auf eine hochwertige stoffliche Verwertung. Das bedeutet, dass 90 Prozent der gespendeten Kleidung weiter- oder wiederverwertet werden. Auch Kleidung, die nicht mehr tragbar ist, wird verwendet und zum Beispiel zu Lappen oder Malerflies verarbeitet.



Aber nicht jede Kleiderspende wird in dem jeweiligen Kaufhaus verkauft. Die Spendenbereitschaft ist größer als die Nachfrage – deshalb verkaufen die Kaufhäuser einen Teil der Spenden an Sortierbetriebe.