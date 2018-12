Die Schülerinnen und Schüler wollen für mehr Klimaschutz und den Kohleausstieg auf die Straße gehen. Ihr Vorbild ist die 15-jährige Schwedin Greta Thunberg, die seit mehreren Wochen freitags ihren Unterricht bestreikt, um vor dem schwedischen Parlament zu demonstrieren (bento).

In Schleswig-Holstein hat die 15-jährige Schülerin Nina Swoboda daraufhin am vergangenen Freitag den Unterricht an ihrer Schule in Bad Segeberg bestreikt.

Nun will sie zusammen mit Schülern aus ganz Schleswig-Holstein vor dem Landtag in Kiel protestieren. Über soziale Medien schlossen sich viele der Aktion an.

Dürfen die Schüler demonstrieren?

Nein. Zwar gilt das deutsche Versammlungsrecht natürlich auch für Schüler, allerdings nur außerhalb ihrer Unterrichtszeit. Denn ein Streikrecht für Schüler gibt es nicht. Die Bildungsministerin von Schleswig-Holstein, Karin Prien, betonte, dass sie das gesellschaftliche Engagement begrüße. Es sei ihr auch wichtig, dass im Unterricht kontrovers über das Thema diskutiert werde.