Today

Dieses Anti-AfD-Plakat stammt nicht von Coca-Cola, aber der Konzern reagiert perfekt

Was steckt hinter der Aktion?

Der Weihnachtsmann urteilt am Ende des Jahres darüber, wer brav war – und wer eher weniger brav war. Außerdem ist er eine Werbefigur von Coca-Cola.

Also liegt es doch nahe, dass der Weihnachtsmann nun im Namen von Coca-Cola nicht nur über artige Kinder, sondern auch über die AfD urteilt – oder?

Ein entsprechendes Plakat ist am Montag in Berlin aufgetaucht. In typischer Cola-Aufmachung ist darauf zu lesen: "Für eine besinnliche Zeit: Sag' Nein zur AfD!" Daneben grinst der Weihnachtsmann mit Flasche in der Hand, auch das Logo des Getränkekonzerns ist aufgedruckt.

Auf Twitter machte das Plakat rasch die Runde: