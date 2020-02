Streaming

5 Gründe, jetzt "The Secret Man" im Kino zu gucken

Liam Neeson, Liam Neeson, Liam Neeson, Liam Neeson und Liam Neeson

1

Eine wahre Begebenheit

FBI-Agent Mark Felt (Liam Neeson) ist unter FBI-Chef J. Edgar Hoover die Nummer Zwei in der zentralen Sicherheitsbehörde, da er intelligent, ehrgeizig, verlässlich und konsequent ist. Als beim Einbruch in das Büro der demokratischen Partei fünf Männer verhaftet werden, die Informationen stehlen und Wanzen installieren wollten, glaubt Felt an eine Verschwörung, die bis ins Weiße Haus führt. Doch während der neue FBI-Direktor Patrick Gray (Marton Csokas) versucht, den Fall zu vertuschen, riskiert Felt sogar fast seinen Job, als er sich mit seinen Informationen an Journalisten wendet.

Was sich wie ein packender Spionage-Thriller anhört (was es auch ist), beruht in Wirklichkeit rund um die Aufdeckung der Watergate-Affäre im Jahre 1972. Der größte Skandal der US-amerikanischen Politgeschichte führte am 9.August 1974 zum Rücktritt des damaligen Präsidenten Richard Nixon. Zahlreiche Bücher Filme beschäftigten sich bereits mit den Ereignissen, darunter der oscarprämierte Film "Die Unbestechlichen", der sich im Gegensatz zu "The Secret Man" um die Ermittlungen aus der Sicht der Journalisten handelt.