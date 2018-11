Wieso die Zerstörung des Regenwaldes doppelt schlecht für das Klima ist, kann man in Indonesien sehen: Denn nicht nur zerstört man mit den Bäumen die Organismen, die CO2 aus der Luft holen und binden, sondern pustet es gleich zurück in die Luft. Millionen Quadratkilometer von Regenwald in Indonesien nicht nur abgeholzt, sondern mit Bränden gerodet. 2015 maß die NASA, dass nur durch die indonesischen Brände in gerade mal drei Monaten so viel CO2 in die Atmosphäre gelangte, wie ganz Deutschland in einem Jahr produziert (SPIEGEL ONLINE). Die Flächen dort werden vor allem für Palmöl-Plantagen benötigt, das sich heute in fast jedem Fertig-Essen, Plastik und Kosmetik findet.