Das Aktionsbündnis "Ende Gelände" will am Wochenende wieder mit vielen Demonstranten im und am Hambacher Forst gegen den Abbau von Braunkohle und eine zögerliche Klimapolitik protestieren. Möglich seien Blockaden von Schienen, Zufahrten oder Baggern, um Kraftwerke von der Kohlezufuhr abzuschneiden, hieß es. Ein Sonderzug von Prag über Berlin soll hunderte Menschen in die Region bringen.