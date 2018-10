Womit begründet die Polizei das Verbot der Demo am Hambacher Forst?

"Die örtlich zuständigen Sicherheitsbehörden sehen erhebliche Gefahren für die öffentliche Sicherheit", hieß es zur Begründung am Donnerstagabend.



Die Versammlungsfläche habe sich in den vergangenen Tagen immer wieder geändert, weil sich weder der Energiekonzern RWE, der Eigentümer der Waldflächen ist, noch lokale Landwirte bereit erklärt haben, eine Fläche zur Verfügung zu stellen.

"Damit konnte auch die erforderliche Sicherheitskonzeption nicht zeitgerecht erstellt werden", erklärte die Polizei.



Wie sind die Reaktionen auf das Verbot?

Der BUND kündigte am Donnerstagabend einen Eilantrag am Verwaltungsgericht Aachen und am Bundesverfassungsgericht an. "Wir werden uns gegen diese empörende Einschränkung unseres Demonstrationsrechtes wehren", sagte der Sprecher der Umweltschutzorganisation, Dirk Jansen, am Donnerstagabend auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. "Hier geht es darum, den friedlichen und gewaltlosen Protest auszubremsen."