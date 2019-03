In der U-Bahn-Station am Hamburger Gänsemarkt, wo sich morgens sonst meist Anzugträger tummeln, geht es am Freitag bunt und laut zu. Zug für Zug kommen immer mehr Schülerinnen und Schüler an, drängeln sich auf den Rolltreppen, bekleben die letzten Schilder. Seit Wochen geht das so. Doch heute ist hier besonders viel los.