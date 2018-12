Um Ziele zu erreichen, müsse man klar sprechen – ganz egal, wie unangenehm, diese Gespräche am Ende sein könnten. "Ich will Gerechtigkeit in der Klimafrage und einen Planeten, auf dem wir leben können," sagt sie und wirft den Politikern vor, weiterhin an Ideen festzuhalten, die erst in die Krise geführt haben, anstatt sich mit neuen Ideen und Lösungen auseinanderzusetzen. Das Problem sei, dass die Umwelt geopfert werde, damit reiche Menschen nur noch reicher werden können.