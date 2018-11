Außerdem schreibt Greenpeace Energy in seiner Pressemitteilung, dass die Mitarbeiter im Rheinischen Revier umgeschult werden müssten, um bei der Renaturierung, den Kraftwerksrückbau und in den Bereichen der erneuerbaren Energien mitzuhelfen: "In welchem Umfang sich auch RWE finanziell an den Maßnahmen zu beteiligen hat, handeln Staat und Konzern separat aus." (Greenpeace Energy) Warum sollte RWE daran Interesse haben?

Michael Friedrich, Pressesprecher von Greenpeace Energy betont gegenüber bento, dass Greenpeace RWE mit der Übernahme der Kraftwerke nur entgegenkommen würde. Denn wenn RWE die Kraftwerke selbst schließt, spätestens wenn sie nicht mehr rentabel sind, würden die Kosten für Renaturierung, Kraftwerksrückbau und Mitarbeiter-Abfindungen eh bei ihnen liegen.

Wie geht es jetzt weiter?

Greenpeace Energy habe RWE und weiteren Beteiligten von der kommunalen Ebene bis zur Bundesregierung nach eigenen Angaben Gespräche zur Umsetzung dieses Plans angeboten.

Diese gingen am Montagmorgen per Kurier raus, bestätigt Friedrich: "Wir haben das Angebot rausgeschickt. Wenn sich die Gesprächspartner darauf einlassen und sich die Tür öffnet, dann sind wir auch bereit, durch diese Tür zu gehen."