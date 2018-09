Auch Bienen sind davon betroffen, ein direkter Zusammenhang konnte bisher aber noch nicht bewiesen werden. Eine neue Studie zeigt jetzt aber: Glyphosat gehört zu einer der Ursachen, weshalb die Bienenpopulation auf der ganzen Welt schwindet. (SPIEGEL ONLINE)



1 Um welche Studie geht es?

Biologen der University of Texas haben im Wissenschaftsmagazin "Proceedings of the National Academy of Sciences" eine Studie veröffentlicht. Ihr Name bedeutet ins Deutsche übersetzt: "Glyphosat stört die Darmflora von Honigbienen".

2 Wie schadet Glyphosat den Bienen?

Der Unkrautvernichter greift bei Pflanzen ein besonderes Enzym an, welches beispielsweise Insekten vermeintlich gar nicht besitzen. Die Studie zeigt nun: Das Enzym findet man auch im Darm von Bienen. Glyphosat zerstört also den Enzym-Weg, den die Darmbakterien der Bienen für ihr Immunsystem und ihren Stoffwechsel brauchen. (Tagesspiegel)