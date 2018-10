Einfach gesagt versuchen die Forscherinnen und Forscher nun, Gene von in Trockenheit gut gedeihenden Pflanzen auch in den Kakao einzubauen. Auch Viren und Pilze soll die Pflanze dann besser abwehren können. Weil der Kakaobaum aber langsam wächst, lassen sich die Ergebnisse erst in einigen Jahren absehen. An schneller wachsenden Nutzpflanzen zeigt sich aber bereits, dass die Technologie funktioniert. (Scientific Reports)



Diese Forschungsarbeit aus Berkeley erzeugte in der Welt der Medien- und Webvideos erst die Angst, dass es künftig keine Schokolade mehr geben könnte – dabei befasst sie sich eigentlich damit, wie genau das nicht passiert.