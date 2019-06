An diesem Freitag gibt es etwas, das Klimawissenschaftlerin Jessica Strefler enttäuscht und etwas, das sie motiviert: Während sich die EU-Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Brüssel nicht auf eine klimaneutrale Wirtschaft bis 2050 einigen konnten, kommen am Freitag in Aachen rund 20.000 Klimaaktivistinnen von Fridays For Future zusammen, um gegen genau diese Politik zu protestieren.