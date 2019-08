Am Montag rief auch Ver.di-Chef Frank Bsirske dazu auf, sich an den Protesten zu beteiligen. Die zweitgrößte Gewerkschaft Deutschlands hat immerhin zwei Millionen Mitglieder – würden viele von ihnen am Klimastreik teilnehmen, wäre das tatsächlich ein starkes Zeichen.

Doch so einfach ist es nicht – denn Bsirske schränkte sogleich ein: "Wir rufen natürlich nicht zu einem ordentlichen Streik auf, das geht nicht", sagte er der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung". Wer könne, solle "ausstempeln und mitmachen". Heißt im Klartext: Nur wer nicht arbeiten muss, soll auch an den Protesten teilnehmen. Zu einem Generalstreik, wie ihn "Fridays for Future" und Joko fordern, ruft Ver.di also nicht auf – denn das dürfe die Gewerkschaft nicht, so Bsirske.