Es gibt jedoch auch Leute bei "Fridays for Future", die von den Kapitalismuskritikern wenig halten.

Moritz ist einer von ihnen. Der 18-jährige Hamburger glaubt daran, dass Klimaneutralität in der sozialen Marktwirtschaft machbar ist. "Es ist ja nicht anerkannt, dass der Kapitalismus ein falsches System ist." Eine grundlegende Systemänderung würde ohnehin viel zu lange dauern: "Bis wir bei einem funktionierendes Konstrukt hätten, wäre schon Hopfen und Malz verloren." Ansätze, wie man auch im Kapitalismus nachhaltig wirtschaften könne, sieht er beispielsweise in Nordeuropa, etwa durch die gezielte Förderung Erneuerbarer Energien. Letztendlich sei auch ein nachhaltiges Wachstum möglich.

Wegen "Change for Future" macht sich Moritz Sorgen, dass sich "Fridays for Future" durch die radikalen Forderungen nur weiter von denjenigen abgrenze, die man eigentlich überzeugen wolle. "Wenn wir dem Thema so viel Platz geben und uns voneinander entfernen, schaden wir uns nur selbst", sagt er. "Ich möchte nicht, dass wir als viel zu linke Öko-Hippies abgeschrieben werden."

Diese Gefahr sieht Jakob Blasel hingegen weniger. Der 18-Jährige gehört zum engen Orga-Team von "Fridays for Future" in Deutschland. "Es ist gut für die Bewegung, dass es Leute mit unterschiedlichen Ansichten gibt", sagt er. "Das spiegelt einfach unsere Generation wider." Solange alle Stimmen gegenseitig respektiert würden, sei dagegen überhaupt nichts einzuwenden.

Die Debatte um den Kapitalismus wird unter den Klimaaktivisten also weitergehen. So groß und so vielfältig "Fridays for Future" ist, wird es immer wieder zu Diskussionen kommen. Die meisten von ihnen kümmert das jedoch wenig, schließlich geht es doch letztendlich um die Rettung der Welt.