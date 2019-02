Die Grünen forderten daraufhin den Rücktritt der Umweltministerin, auch andere Parteien kritisierten sie scharf.

Die Ministerin ruderte daraufhin hastig zurück und wollte von ihrer Verschwörungstheorien über die jungen Klima-Aktivisten nichts mehr wissen. Sie habe in den vergangenen Wochen wenig geschlafen und sei frustriert. Die Äußerungen seien ein Fehler gewesen, "aber keine Lüge", so Schauvliege.

Belgien hat insgesamt vier Umweltminister (drei für die Regionen und einen auf nationaler Ebene), aber bislang keinen klaren Plan, um die UN-Ziele gegen den Klimawandel bis 2030 zu erreich.

In den vergangenen Wochen hatten tausende Schülerinnen und Schüler landesweit für den Klimaschutz protestiert. Allein bei der größten Demonstration in Brüssel gingen vor zwei Wochen etwa 70.000 Jugendliche auf die Straßen. In einer kurzen Erklärung kritisierten das belgische Organisationsteam von "Fridays for Future" die Äußerung der Umweltministerin als Beleidigung ihrer Ideen – und empfahlen ihr eine einfache Alternative: Etwas konkretes gegen den Klimawandel tun.