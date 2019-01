Gerechtigkeit

100 Jahre Frauenwahlrecht – aber längst nicht alle dürfen wählen

Frauen ohne deutsche Staatsbürgerschaft machen bei Twitter auf sich aufmerksam.

Am 30. November 1918 wurde in Deutschland das aktive und passive Wahlrecht für alle Bürgerinnen und Bürger beschlossen – am 19. Januar 1919 durften Frauen dann auch zum ersten Mal wählen.

Die Sozialdemokratin Marie Juchacz hielt damals als erste Frau eine Rede in der Nationalversammlung (EAF Berlin):

"Meine Herren und Damen! Es ist das erste Mal, dass in Deutschland die Frau als freie und gleiche im Parlament zum Volke sprechen kann […]. Was diese Regierung getan hat, das war eine Selbstverständlichkeit: Sie hat den Frauen gegeben, was ihnen bis dahin zu Unrecht vorenthalten worden ist."

Mit dem Frauenwahlrecht ist der Kampf um Gleichberechtigung aber noch lange nicht vorbei.

"Auf dem Papier, in Gesetzen ist die Gleichberechtigung fast überall verwirklicht, in der Realität aber noch lange nicht. Es gibt noch viel zu tun", sagt Katarina Barley, Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz, anlässlich des 100-jährigen Jubiläums des Frauenwahlrechts. Es gebe "immer noch ungleiche Löhne, immer noch ungleiche Aufstiegschancen."