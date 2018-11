3 Wie geht es weiter?

Die Proteste könnten für Macron zum echten Problem werden. Der Präsident hatte sich immer als Vorreiter in Sachen Klimaschutz präsentiert – mit einer eigenen Kampagne ("Make our Planet Great Again") schwingt er sich zum Anti-Trump auf.

Nun ziehen seine Bürgerinnen und Bürger allerdings nicht mit. Macron hat es nicht mit der Opposition oder den üblichen Demonstranten zu tun – sondern eben mit ganz normalen Wählerinnen und Wählern. Die gestalten ihre Proteste dezentral und frei von Ideologien. Das macht sie unberechenbar.