Der Protest in Frankfurt zeigt, dass dieser Arm der Klimabewegung größer wird. Mit Aktionen wie der am Sonntag wachse der politische Druck, ist Anna überzeugt. "Bürgerliche Demonstrationen werden gerne übersehen", sagt sie.

An diesem Wochenende behält sie damit Recht: Am Samstag, als Tausende in Sichtweite zum Messegelände demonstrierten, war davon drinnen wenig zu spüren. Wer nicht gerade am Nachmittag am Haupteingang war, sah nichts vom Protest.

Am Sonntag ist es jedoch kaum möglich, die Blockadeaktion zu übersehen: Bis zum frühen Nachmiittag sind drei Eingänge blockiert, erst als an zweien die Polizei schließlich mit Räumung droht, stehen die Aktivisten auf. Über Twitter hatte die Automesse angesichts der Proteste schon am Vormittag empfohlen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Die Verkehrswende ist den Aktivistinnen und Aktivisten geglückt – zumindest für ein paar Stunden.