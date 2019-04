In Schweden wurde eine ähnliche Debatte um den Begriff "Flugscham" ausgelöst.



Statt einen Flieger zu nehmen, fuhr Greta Thunberg mit dem Zug von Stockholm zum Weltwirtschaftsforum nach Davos, schrieb darüber – und löste so die Debatte um Flugscham aus. Die These: Steigen Reisende heute – mit Vorbildern wie Greta Thunberg – nur noch verschämt in den Flieger, weil sie um die negativen Auswirkungen des Fliegens auf die Umwelt wissen? Wirkt sich die Flugscham vielleicht sogar auf das Reiseverhalten aus? (SPIEGEL ONLINE)

Wir haben mit dem Kommunikationswissenschaftler Steve Westlake gesprochen: über Flugscham – und warum Leonardo DiCaprio dringend die Bahn nehmen sollte. Westlake lehrt an der Universität Cardiff in Wales.



Herr Westlake, wohin sind Sie zuletzt geflogen?



Nach Verona, in Italien. Das war vor vier Jahren, danach habe ich mit dem Fliegen aufgehört. Es ist schwer, heutzutage nicht zu fliegen. Es gehört für die meisten zum Leben dazu und es aufzugeben ist ein starkes Signal.