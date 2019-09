Fühlen

Allgäu statt Asien: Mein Urlaub ist genauso schön wie deiner

Warum wir öfter Urlaub vor der eigenen Haustür machen sollten.

Statt mit dem Flieger nach Südostasien musste ich mich für meine letzte Reise von meinem Heimatort Stuttgart aus gerade mal zweieinhalb Stunden ins Auto setzen. Umgeben von Bergen ließ ich die stressigen Prüfungswochen im Allgäu vier Tage lang hinter mir. Einige Tage später erzählte ich einer Freundin bei Kaffee und Kuchen von meinem Ausflug in die Berge: Ich schwärmte von Natur, Stille und Hausmannskost.

Sie winkte jedoch ab: Das sei kein richtiger Urlaub. Für einen Urlaub müsse man schon in den Flieger steigen und den Ozean überqueren. Ich fühlte mich vor den Kopf gestoßen: Was sie, die sich jetzt erst zwei Wochen lang in Kalifornien die Sonne auf den Kopf brutzeln lassen hat, da in einem Nebensatz fallen ließ, machte mich wütend. Denn sie verkennt damit vollkommen, worauf es bei einem guten Urlaub ankommt.

Klar, ich würde auch gerne ein Foto auf Instagram (#travelgirl) posten, wie ich an einem langen Sandstrand auf der anderen Seite des Erdballs mit einem Strohhalm in einer Kokosnuss herumstochere.