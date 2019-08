In Deutschland geht der Fleischkonsum seit Jahren leicht zurück. Die Produktion steigt aber weiter an. Beim Schwein zum Beispiel ist von 1997 bis 2017 der Pro-Kopf-Verbrauch von 55 auf 49,7 Kilogramm gesunken. Gleichzeitig stieg die Schlachtmenge in den vergangenen 20 Jahren von 3,6 Millionen auf 5,6 Millionen Tonnen. (Thünen-Institut)