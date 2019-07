Musik

Warum es beim "1982"-Konzert von Casper und Marteria keine T-Shirts zu kaufen gibt

Casper: "Das Machtspiel möchte ich nicht mitspielen."

Bandshirts und Logo-Caps gehören zu Konzerten wie schales Bier und trockene Käse-Brezeln. Doch beim Waldbühnen-Auftritt der "1982"-Tour am 3. August werden Casper und Marteria keinen Merchandise verkaufen. Der Grund: Es sei zu teuer für die eigenen Fans.

"Der Betreiber der Waldbühne, Eventim, verlangt leider aktuell eine so hohe prozentuale Beteiligung an den Merchandise-Umsätzen der auftretenden Künstler, dass es dringend an der Zeit ist, diese Deals nicht einfach so weiter zu akzeptieren", erklärt Casper-Manager Beat Gottwald bento. Und ergänzt: "Wir wollen einfach keine Shirts für mehr als 40 Euro verkaufen, nur damit die Konzertstätte neben den reichlichen Ticket- und Gastronomieeinnahmen noch über die Maßen an den Fans und von den Merchandise-Umsätzen profitiert."

Über die genauen Forderungen schweigen das Künstler-Management und Eventim auf Nachfrage von bento. Da im Pre-Merch-Shop die Shirts aktuell aber für 25 Euro verkauft werden und im Statement von mehr als 40 Euro die Rede ist, kann man die Zuschläge auf den Kaufpreis selbst errechnen.