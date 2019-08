Die Mission: Drei Tage Festival – und dabei so wenig Müll wie möglich verbrauchen.

1 Die Vorbereitung: Planung ist alles.

Wer auf Festivals Müll sparen will, muss sich vorbereiten. Also beginne ich knapp eine Woche vorher mit meinen Besorgungen. Auf der Website lese ich, dass auf dem Gelände Campingkocher und offenes Feuer verboten sind, also müssen haltbare Gerichte her, die satt machen.

Ich entscheide mich für kiloweise selbstgemachte Brotchips und Müsli. Im Unverpacktladen kaufe ich zwei Kilo Haferflocken, die ich mit Nüssen aus meinem Vorratsschrank mische und im Ofen knusprig backe. Günstig ist das mit knapp 14 Euro allein für die Haferflocken allerdings nicht.