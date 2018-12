Außerdem ist eine Milliarde Bäume dazugekommen. Wir sind damit bei 15 Milliarden Bäumen, die weltweit als Teil unserer Kampagne gepflanzt wurden. Wenn unser Ziel – eine Billion Bäume – geschafft ist, würden die Bäume ein Viertel des menschengemachten CO2-Ausstoßes aufnehmen.

Persönlich bin ich mit meinem Bachelor in Internationale Beziehungen fertiggeworden und hab als Doktorand angefangen. Ich promoviere in Ökologie und will eine genaue Karte von allen Flächen auf der Welt erstellen, die noch aufgeforstet werden können.

Welche Herausforderung gab es dabei – und wie hast du sie gemeistert?

Wir haben eine große Konferenz in Monaco organisiert – das war eine Herausforderung. Gemeinsam mit Fürst Albert von Monaco, unserem Schirmherrn. Daran hatten wir über ein Jahr gearbeitet. Viele Medien haben berichtet. Und das war auch das Ziel: dass die Welt aufmerksam wird und das Potenzial der Aufforstung versteht.