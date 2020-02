Es gibt noch ein Problem: Um ein Smartphone herzustellen, werden sogenannte Konfliktmineralien verwendet. Das sind Mineralien, die nur in kleinen Mengen verwendet werden, jedoch für beispielsweise Kondensatoren unerlässlich sind. Dazu gehören Zinn, Gold, Wolfram und Tantal, welches aus Coltan gewonnen wird. Der Coltanabbau zum Beispiel finanziert indirekt den Bürgerkrieg in der Demokratischen Republik Kongo. Hinzu kommen Horrorgeschichten aus den Fertigungsanlagen, die sich in der Regel in China befinden. Lange Arbeitszeiten, minimale Löhne und das Wohnen der Arbeitenden auf engstem Raum verursachen immer wieder Skandale. Die Gewinnmargen der Unternehmen dagegen sind hoch.