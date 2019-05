Mittendrin tanzt auch Ilka, in lila Blümchenkleid und mit bemaltem Gesicht. Sie ist 20 Jahre alt und studiert Kulturanthropologie an der Uni Hamburg. Plötzlich halten die fünf in Schwarz und Weiß gekleideten Trommelnden inne, die Musik stoppt - und die Tänzerinnen und Tänzer fallen in der Bewegung um und bleiben reglos am Boden liegen.