Grün

19 für 2019: Sergio Carlos Quiñones Maletti macht Klassenfahrten politisch

Deshalb freuen wir uns auf 2019 mit dem Abiturienten.

Als der Energiekonzern RWE im Oktober plant, den Hambacher Forst abzuholzen, sind viele empört. Auch der Kölner Abiturient Sergio Carlos Quiñones Maletti, 19, genannt Carlos. Er will etwas tun, am liebsten gemeinsam mit anderen. Das Problem: Sich zu engagieren ist anstrengend und manchmal öde. Carlos weiß das – von Antikriegsdemos bis Umweltpolitik ist er überall dabei.

"Ganz Köln war damals aufgeregt wegen des Hambacher Forsts – aber keiner hat sich darum gekümmert, an den Schulen, mit den Schülern etwas zu machen." Aber Carlos, der hat eine Idee. Er organisiert die #Hambifahrt, eine Klassenfahrt in den Hambacher Forst. Nicht bloß irgendeine, die "größte in der Geschichte der Bundesrepublik".

Carlos und seine Freunde wollen zeigen: So fühlt es sich an, in einem der ältesten Wälder Deutschlands zu stehen – und gegen seine Abholzung zu kämpfen. Innerhalb von zwei Wochen stellen sie die #Hambifahrt auf die Beine. Mit Workshops und Waldführung, Gesprächsrunden über Nachhaltigkeit und einem Picknick im Forst. (Zeit Campus)

Carlos hat uns erzählt, wie es für ihn im nächsten Jahr weitergeht.