Reichen die Aufkleber nicht?



Aktuell haben etwa 26 Prozent der Briefkästen in Deutschland einen Aufkleber – da wäre noch mehr möglich. Aber es wäre natürlich viel einfacher, wenn man das Problem von der anderen Seite löst. Es müsste eine Gesetzesänderung geben.

Wie soll diese Gesetzesänderung aussehen?

Wir wollen das nach Amsterdamer Vorbild ändern: Dort bekommt man Werbung nur, wenn man sie will und einen entsprechenden Aufkleber am Briefkasten hat. Das wurde von der Bevölkerung auch sehr gut aufgenommen: Heute haben 23 Prozent der Amsterdamer Haushalte einen Sticker, während davor 75 Prozent Werbung bekommen haben. Die Verhältnisse sind also sehr ähnlich wie in Deutschland.