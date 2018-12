1 Wie funkioniert die neue Technologie?

Forschende der Uni Leipzig haben ein Verfahren entwickelt, mit dem die Hormone in noch nicht geschlüpften Eiern untersucht werden können. Dafür wird mit einem Laser ein winziges Loch in die Schale gebrannt und eine Probe des Harns entnommen. Ist der noch nicht empfindungsfähige Embryo im Ei männlich, wird das Ei gar nicht erst nicht ausgebrütet.

2 Was kosten die "Respeggt"-Eier?

Eine 6er-Schale kostet etwa zehn Cent mehr als eine herkömmliche Packung Freiland-Eier.

3 Wo kann ich die Eier kaufen?

Bisher nur in Rewe- und Penny-Märkten in Berlin. Bis Ende 2019 soll es die Eier aber in mehreren tausend Supermärkten in Deutschland geben.