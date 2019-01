New York ist nicht allein: Auch mehrere karibische Staaten haben Plastik-Verbote zum 1. Januar 2019 eingeführt.

In Jamaika, Barbados, Belize, auf den Bahamas, in Costa Rica, auf Dominica, Grenada sowie Trinidad und Tobago sind jetzt Verordnungen zum Verbot von Einwegbehältern aus Kunststoff und Polystyrol in Kraft getreten.

Die Länder wollen damit gemeinsam gegen die Verschmutzung in den Meeren vorgehen. In manchen dieser Urlaubsländer macht Einwegplastik mehr als fünfzig Prozent des Gesamtgewichts der gesammelten Abfälle aus. (Travelnews)

Warum ist das wichtig?

Plastik braucht mehrere hunderte Jahre, bis es zersetzt ist. Wir wissen das, aber ändern bislang zu wenig, um Kunststoffmüll wirksam zu vermeiden. Jedes Jahr landen Millionen Tonnen Verpackungen, Folien und Kleinstteilchen im Müll – und damit auch in Flüssen und Ozeanen. Das schadet der Umwelt und Tieren, die den Plastikmüll verschlucken.