Regen und Temperaturen um die null Grad bedeuten in Deutschland: Modegeschäfte räumen die letzten, einsamen Übergangsjacken aus den Fenstern – und tauschen sie gegen dicke Mäntel, Schals und Boots. Auch in diesem Jahr sind viele davon mit Pelz versehen: als Bommel auf der Mütze, Kragen an der Kapuze oder als Native-Applikation am Stiefel.