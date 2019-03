Wenn ab Mitte des Jahrhunderts jeden Tag Hitzefrei ist, bleiben die Schulen dauerhaft leer. Und das kann nun wirklich niemand wollen.

Die Nörgler sind die gleichen Leute, die junge Leute an allen anderen Tagen als "unpolitisch" beschimpfen. Die ihnen die Schuld am von Alten organisierten Brexit geben ("hätten die mal mit abgestimmt") und ihnen am Tag nach der Demo wieder vorwerfen, sich ja nur für Handys und ach so klimaschädliche Avocados zu interessieren.