Warum verkaufen die Besitzer nun den Tierpark?

Das Ehepaar Munkholm habe durch eine Krebserkrankung von Benny angefangen, über ihr restliches Leben nachzudenken und sei zu dem Schluss gekommen, ihr Lebenswerk allmählich an jüngere Menschen zu übergeben. So könnten sie immerhin auch mal wieder reisen. Das geht mit 400 Tieren, die auf einen angewiesen sind, eher nicht so gut.