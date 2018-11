Fühlen

5 Gründe, warum Lachen extrem gesund ist

Eine Medizin ohne Nebenwirkungen

Was Spaß macht, ist nicht gesund, und was gesund ist, macht keinen Spaß – so lautet eine alte Lebensweisheit. Und immer wieder wird sie bestätigt: Cheeseburger verstopfen die Adern, Brokkoli kratzt sie wieder frei. Die Nacht durchfeiern ist super und super ungesund, früh aufstehen und joggen ist dagegen genauso wohltuend für den Körper wie schlecht für die Laune.



Umso schöner ist es, wenn es mal andersherum ist. Wenn etwas, das sowieso angenehm ist, sich auch noch als gesund herausstellt. Darum lesen Menschen gerne Artikel, dessen Überschrift die heilende Wirkung von Schokolade, Kaffee und Rotwein verspricht. Darum interessiert man sich dafür, wie viele Kalorien ein Mensch zum Beispiel beim Küssen verbraucht.



Für alle, die diese Leidenschaft für gleichzeitig angenehme und gesunde Dinge teilen, kommt jetzt die schönste Nachricht überhaupt:



Lachen ist gesund

Wieso das so großartig ist? Erstens gibt es wohl niemanden auf der Welt, der nicht gerne lacht. Und im Gegensatz zum Beispiel zu Schokolade hat Lachen keine echten Schattenseiten. Es macht nicht dick, es schadet den Zähnen nicht… Das Schlimmste, was einem beim Lachen passieren kann, ist das man sich vor Lachen in die Hose macht. Und mal ehrlich: Wenn es so weit kommt, war der Witz es wert.



Lachen ist also eine Medizin nahezu ohne Nebenwirkungen. Was genau tut es aber Gutes für den menschlichen Körper? Erste Antworten auf diese Frage liefert die relativ junge Fachrichtung der Gelotologie, welche die Auswirkungen des Lachens auf das physische und psychische Wohlbefinden erforscht.

Dort hat man Hinweise auf alle möglichen positiven Auswirkungen gefunden:

1

Erstmal ist Lachen ein ziemlich gutes Work-Out. An einem herzhaften Lachen sind um die 100 Muskeln beteiligt – vor allem im Gesicht, in der Brust und im Bauch. 20 Sekunden Lachen entsprechen grob der körperlichen Anstrengung von drei Minuten schnellem Rudern. Kein Wunder, dass man nach einem lustigen Abend mit ordentlich Muskelkater im Bauch aufwachen kann.

2

Wie beim Rudern auch, beschleunigt sich beim Lachen die Atmung, wodurch der Körper mit Sauerstoff geflutet und die Durchblutung angeregt wird. Auch die Verdauung kommt auf Touren, sodass es ironischerweise gut für die schlanke Linie ist, sich regelmäßig zu kugeln.



3

Ein ausgiebiges Lachen dämpft außerdem die Produktion von Stresshormonen, baut Anspannung ab und kann sogar für ein langanhaltendes Glücksgefühl sorgen, weil das sogenannte Glückshormon Serotonin ausgeschüttet wird. Das funktioniert übrigens schon, wenn man einfach grundlos lächelt. Das Gehirn merkt das, denkt: „Wird schon seinen Grund haben, dass wir hier lächeln“ und produziert Entspannung.

4

Angewandt wird Lachtherapie bisher vor allem zur Schmerzbekämpfung. So fand man heraus, dass Menschen Schmerz weniger intensiv wahrnehmen, wenn sie durch lustige Dinge abgelenkt werden. In Kinderkrankenhäusern wird dieses Prinzip aktiv genutzt, indem zum Beispiel regelmäßig Clowns zu Besuch kommen.

5

Untersuchungen ergaben, dass man nach dem Lachen mehr Abwehrstoffe im Blut hat, die Viren und sogar Krebszellen bekämpfen. Ob diese Erhöhung jedoch wirklich dazu beiträgt, Menschen besser gegen Krankheiten zu schützen, muss noch endgültig belegt werden.





