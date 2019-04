Gerechtigkeit

Frauen heimlich unter den Rock zu fotografieren, ist in Deutschland nicht illegal. Zwei Frauen wollen das ändern.

Ein Mann kniet sich im Supermarkt neben eine Frau, als würde er etwas aus dem unteren Regalfach nehmen. Während sie sich ihrem Einkauf widmet, schießt er schnell und heimlich ein Foto – unter ihrem Rock.

Solche und ähnliche Situationen kennen viele Frauen; auf Youtube gibt es Videos, die Männer beim Upskirting zeigen, und leider auch Videos von Opfern des sogenannten Upskirtings, ganze Filme, in denen die Smartphone-Kamera Frauen verfolgt und versucht, ihren Intimbereich zu fotografieren.

Wenn jemand heimlich Fotos vom Intimbereich einer anderen Person macht, klingt das erstmal, als sei es illegal. Doch das ist oft nicht der Fall: Upskirting, also das voyeuristische Fotografieren unter den Rock einer Frau, wird vom deutschen Strafrecht nicht abgedeckt. Das wollen zwei junge Frauen ändern.



Wie ist die Rechtslage zu Upskirting?

Seit 2014 gibt es in Deutschland den Paragrafen 201a im Strafgesetzbuch zur "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen". Allerdings sind demnach heimliche Aufnahmen nur dann strafbar, wenn sie in privaten oder geschlossenen Räumen aufgenommen werden – zum Beispiel in Wohnungen, auf öffentlichen Toiletten oder in Umkleidekabinen – und auch dann meist nur, wenn sie an Dritte weitergegeben werden.

Wenn einem also jemand auf der Straße oder auf einem Konzert unter den Rock fotografiert und das Bild einfach behält, ist dies vom Strafrecht nicht abgedeckt.