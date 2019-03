Eine Freundin möchte bei dir ihr Herz ausschütten. Sie hat es gerade schwer – der Ex-Freund, die Probleme mit der Familie, der gestorbene Hund, was auch immer. Zum Glück weißt du ganz genau, was in dieser Situation zu tun ist: Get. The. Fuck. Out. "Sorry, bin kein Psychologe, völlig unqualifiziert. Bye!"