Jetzt kritisiert FDP-Chef Christian Lindner die jungen Klimaaktivistinnen und -aktivisten.

Klimaschutz sei "was für Profis", sagte er in einem Interview (bento). Die Protestierenden sollten laut Lindner lieber wieder am Unterricht teilnehmen.

Falls du nun verunsichert bist, ob du dich überhaupt zum Klima äußern darfst – mach unser Quiz und finde es heraus!