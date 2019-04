Morgens komme ich leicht verschwitzt, aber beseelt im Büro an. Die Wangen sind noch kalt und sofort muss ich die Nase putzen. Im Schnitt fahre ich 20 Kilometer Rad am Tag: zur Arbeit und zurück, dann zum Sport, zur Uni oder abends in die Schanze. Ich bin geübt, fahre schnell, schlängele mich an Autos vorbei. Man könnte sagen, ich bin eine ziemlich abgebrühte Radfahrerin.