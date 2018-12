"Ganz Köln war damals aufgeregt wegen des Hambacher Forsts – aber keiner hat sich darum gekümmert, an den Schulen, mit den Schülern etwas zu machen." Aber Carlos, der hat eine Idee. Er organisiert die #Hambifahrt, eine Klassenfahrt in den Hambacher Forst. Nicht bloß irgendeine, die "größte in der Geschichte der Bundesrepublik".

Carlos und seine Freunde wollen zeigen: So fühlt es sich an, in einem der ältesten Wälder Deutschlands zu stehen – und gegen seine Abholzung zu kämpfen. Innerhalb von zwei Wochen stellen sie die #Hambifahrt auf die Beine. Mit Workshops und Waldführung, Gesprächsrunden über Nachhaltigkeit und einem Picknick im Forst. (Zeit Campus)