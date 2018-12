Today

Donald Trump gibt sich einen Superhelden-Namen – und wird auf Twitter getrollt

Guter Anlass, ihm Wirtschaftspolitik zu erklären!

China ist für US-Präsident Donald Trump der Endgegner. Egal, ob es um wirtschaftliche Schäden durch den Klimawandel geht oder um Ausfälle in der US-Wirtschaft: Für Trump stecken meistens die Chinesen dahinter. Seit Wochen befinden sich die USA daher in einem Handelsstreit mit der chinesischen Regierung.

Nun, am Rande des G20-Gipfels in Buenos Aires, saßen Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping an einem Tisch – und schienen sich im Handelsstreit versöhnt, oder zumindest angenähert zu haben. Trump geht davon aus, dass China demnächst Zölle auf US-Waren abschaffen will. Andere sind sich nicht sicher, ob das tatsächlich so abgesprochen wurde. (FAZ)

Seinen Erfolg im Handelsstreit mit China hat Trump trotzdem auf Twitter verkündet – und sich selbst einen Heldennamen zugelegt. Der macht ihn nun zum Gespött.

In insgesamt fünf Tweets schreibt Trump darüber, dass eine Einigung mit China möglich sei. Und wenn nicht, dann mache er es dennoch möglich. In einem Tweet formuliert er daher:

"...Ich bin ein Zoll-Man. Wenn Menschen oder Länder kommen wollen, um den großen Reichtum unserer Nation zu plündern, dann will ich sie für dieses Privileg blechen lassen. Das wird am besten sein, um unsere Wirtschaftskraft zu maximieren. Wir nehmen gerade $Milliarden an Zöllen ein. MACHT AMERIKA WIEDER REICH"