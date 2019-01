Weihnachtssterne mit Goldspray, Orchideen und Stiefmütterchen gehören in die Wohnungen der Omas. Bei Instagram sind andere Sachen angesagt. Kakteen und Sukkulenten erleben seit Jahren ein Revival. Jeder, der sich beim Einrichten seiner Wohnung an Influencern orientiert, stellt Wildblumen in Eimer-großen Vasen auf den Tisch. Eukalyptus, Calathea und Monstera dürfen auf keinen Fall fehlen.

Eukalyptus, Calathea, Monstera? Wie sehen die noch gleich aus?

Mit diesem Quiz findest du heraus, wie gut du dich auf der Fensterbank auskennst.