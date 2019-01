Ist das jetzt so toll wie die Mondfinsternis letzten Sommer?

Die Mondfinsternis vom letzten Sommer dauerte besonders lange und lag zeitlich so, dass man sie gut beobachten konnte: In Deutschland ging der Mond am 27. Juli 2018 in München um 20.48 Uhr auf, in Hamburg um 21.16 Uhr – die Mondfinsternis hatte dann schon begonnen. Darum wurde diese Mondfinsternis besonders gehyped.

Von 21.30 bis 23.14 Uhr hielt sich der Mond vollständig im Kernschatten der Erde auf – also 104 Minuten lang. Eine totale Kernschattenfinsternis kann nur maximal 106 Minuten lang sein. (SPIEGEL ONLINE)