Gerechtigkeit

Malta lässt die "Sea Watch 3" nach mehreren Sturmtagen in seine Gewässer – aber nicht an Land

Zwei Tage vor Heiligabend nahmen die deutschen Retter der Organisation Sea Watch 33 Geflüchtete aus dem Mittelmeer auf. Nach beinahe zwei Wochen auf stürmischer See verschlechterte sich die Lage an Bord der "Sea Watch 3" zunehmend, weshalb das Rettungsschiff jetzt in maltesische Gewässer einfahren darf, ebenso wie ein weiteres deutsches Schiff mit Migranten an Bord. Einen sicheren Hafen gibt es aber noch nicht.

Was ist passiert?

Am 22. Dezember hatte das Schiff "Sea Watch 3" 33 Personen in internationalen Gewässern nördlich der libyschen Küste aufgenommen. Italien, Malta und Spanien verwehrten jedoch bislang die Einfahrt in einen Hafen. Ein Schiff der deutschen Organisation "Sea-Eye" hatte am Samstag weitere 17 in Seenot geratene Geflüchtete gerettet.

Nach Tagen des Sturms litten die meisten der Geretteten unter Seekrankheit, zudem sollte sich die Wetterlage nochmals verschlechtern. Aufgrund der Situation an Bord lasse man die Schiffe in die Gewässer des Landes einfahren, erklärte die maltesische Marine. (Tagesschau)

"Sea Watch" twitterte, man dürfe jetzt zwar näher an die Küste fahren – "mehr nicht". Die Organisation appellierte an die Länder: Es sei Zeit für eine "europäische Antwort auf diese humanitäre Krise".