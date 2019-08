Die Bienen sind in Not – und das wird auch für uns Menschen ein Problem. Bienen bestäuben Pflanzen, deshalb bedeuten weniger Bienen auch weniger neue Pflanzen und damit weniger Nahrung und grüne Umwelt für uns. Schuld daran sind neben Insektiziden auch die vielen Monokulturen in der Landwirtschaft. Seit 1982 ist die Zahl der Insekten in Deutschland um bis zu 80 Prozent zurückgegangen. (SPIEGEL)